赤色灯13日午後11時20分ごろ、京都府舞鶴市引土にある自民党の本田太郎衆院議員（京都5区）の事務所に乗用車が突っ込んだ。けが人はいなかった。現場付近にいた警察官が声をかけようと近づいたが、車は逃走。府警は当て逃げ事件とみて捜査している。府警によると、車は道路脇の縁石を乗り越えて突っ込んだとみられる。当時事務所は無人で、シャッターが壊れ、ガラスが割れるなどの被害があった。現場はJR舞鶴線西舞鶴駅から