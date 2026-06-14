◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル、重）上半期Ｇ１を締めくくるグランプリが１８頭で争われ、横山典弘騎手騎乗で６番人気のマイユニバース（牡４歳、栗東・武幸四郎厩舎、父レイデオロ）は３コーナー過ぎで失速。最後の直線で競走中止した。その後、ＪＲＡが競走中に疾病（急性心不全）を発症、死んだと発表した。前走の日経賞では大外から差し切り重賞初制覇。このレースでは、Ｇ１馬５