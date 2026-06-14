「極めて不適切な発言であり、公人としての受忍限度を超えている」兵庫県・斎藤元彦知事は、2026年6月3日の定例記者会見で「人殺しやないか、お前は」などと発言したフリーランスの記者に関し、このように述べ、弁護士と協議しながら、法的な手続きを進めていることを明らかにした。報道によると、9日付で兵庫県警・生田署に名誉毀損容疑で刑事告訴し、受理されたという。会見の冒頭で「極めて遺憾」この発言は、6月3日の定例記者