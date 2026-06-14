「ファーム・西地区、ソフトバンク８−２阪神」（１４日、タマホームスタジアム筑後）阪神はソフトバンクに敗北を喫した。先発のドラフト５位・能登（オイシックス）は２本の本塁打を浴びるなど、２回０／３を４安打６失点で降板。対するソフトバンクは上沢が先発。４回２／３を投げた右腕から７安打をマークしたが、２得点にとどまった。また、ドラフト２位・谷端将伍内野手（日大）はこの日３安打を放ち、これで５試合連続