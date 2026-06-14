スポ根ファミリードラマ俳優の堤真一（61）が主演するTBS日曜劇場「GIFT（ギフト）」（午後9時）が突如として“鬼脚本”となり、視聴者の怒りを買っている。大学に勤務する孤独な天才宇宙物理学者・伍鉄文人（堤）が、車いすラグビーの弱小チーム「ブレイズブルズ」と出会いコーチに就任。チームの問題点を探して解答を導き出しながら、周囲の人々の“愛”を見出していくスポ根ファミリードラマだ。（※以下、ネタバレを含みます