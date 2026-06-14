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第67回宝塚記念でメイショウタバルが連覇 武豊が2週連続で魅せる

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 第67回宝塚記念で、メイショウタバルが連覇を飾った
  • 武豊は「ほんとうにうれしい」「胸を張ってフランスに行ける」とコメント
  • 「天国から松本会長が降らせてくれたのかなと思った」とも語った
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