9人組グループ・Snow Manの深澤辰哉、俳優・松本若菜がMCを務める、28日午後6時30分から4時間半にわたって生放送されるテレビ東京『テレ東音楽祭 2026夏』の出演アーティスト第1弾が発表された。【一覧】Aぇ! groupにモナキも…超豪華な出演アーティスト第一弾2014年の放送開始から今回で16回目を迎える「テレ東音楽祭」。今年は、これまでの水曜放送から番組史上初めて日曜へと枠を移し、約4時間半の生放送（※一部事前収録あ