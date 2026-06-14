フリーアナウンサーの田中みな実が、13日配信の仲里依紗のYouTubeチャンネルに出演。質問コーナーで「ダメな男の見分け方」について語った。【動画】田中みな実、若い頃の恋愛を激白今“絶対NGな男性のタイプ”も田中は「恋リアとか見ていたら、めっちゃわかるの。自分が渦中にいると気づけなかったりするよねと思って。反対されればされるほど『私はあの人の良さがわかる』みたいに思っちゃう時が、若い頃あったかもしんな