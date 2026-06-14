宝塚記念の結果に影響したと思われるレース直前の異変にＳＮＳが沸いている。上半期Ｇ１を締めくくるグランプリは２番人気のメイショウタバル（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）が雨を味方に連覇を飾り、?（旧ツイッター）では「恵みの雨」「直前の前」「ゲリラ豪雨」がトレンド上位に入った。レースの約１０分前にゲリラ豪雨に見舞われた阪神競馬場。ＪＲＡから馬場状態が「良」から一気に「重」に変更する発表