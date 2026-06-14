歯科医院の倒産件数が過去20年間で最多だという（東京商工リサーチ発表）。【写真】看板マニアも注目する、街中の至るところにある「きぬた歯科」看板「歯科医は金を持って調子に乗っている人間も多いから、こういうニュースが出ると溜飲を下げる人もいるんじゃないですかね。ざまぁみろと（笑）。今月も博多の多店舗インプラント歯科が破産しています。本当に今、危険な業種になってしまっている」そう話すのは、東京・西八王