三重県内のファミリーマートの駐車場を活用し、トヨタの新車の試乗会が行われています。鈴鹿市のファミリーマートで開かれた新車の試乗会は、普段ディーラーに足を運ばない若者や子育て中の家族にも気軽にミニバンなどに触れてもらおうと、三重トヨタ自動車と共同で企画されました。訪れた人たちはヴォクシーやヴェルファイアなどに乗り込み、座り心地などを確かめていました。