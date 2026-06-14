◇W杯北中米大会1次リーグC組モロッコ―ブラジル（2026年6月13日ニューヨーク）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグC組のモロッコ―ブラジル戦がニュージャージー・スタジアムで行われ、1―1の引き分けとなった。FIFAランキング6位のブラジルと同7位のモロッコによる1次リーグ屈指の好カード。モロッコは前半21分、自陣深くでボールを奪うと、MFディアスが針の穴を通すようなスルーパスを供給。抜け出したMFサイバリがペ