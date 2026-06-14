昨年秋、母・文子さんが脳血管認知症と診断された。家庭内で次々と起こる異変、そしてこの先続く介護の道を思い、「自分自身が病むかと思った」と語るタレントの矢部美穂さん。いまは小康状態だが、いつ事態が変わるかわからない日々に「少しでも母らしく生きてほしい」と願いを込める。【写真】認知症とは思えない、元気な姿でお店に立つ母・文子さん「なんかおかしい」名物ママを襲った認知症認知症にもいろいろあるけれど、マ