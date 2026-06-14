女子プロレス「スターダム」１４日後楽園大会のアーティスト・オブ・スターダム選手権は、王者組「ドリームトライン」のレディ・Ｃ（３１）、妃南（１９）、壮麗亜美（２９）が挑戦者組「コズミック・カーニバル」のなつぽい（３０）、水森由菜（３６）、さくらあや（２９）組を下し初防衛に成功した。挑戦者組はサンバ風コスチュームで登場。お構いなしにレディがさくらをジャイアントスイングで投げ飛ばすなど、試合は序盤か