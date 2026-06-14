「ダイエット中なのでサラダ中心にしています」という人は少なくありません。しかし、内容によっては、かえって痩せにくい体につながることもあります。今回のテーマは、「サラダ中心の食生活が逆効果になる理由と対策」です。ドレッシングとタンパク質不足が落とし穴「サラダだからヘルシー」と思い込みがちですが、実はドレッシングや具材次第で高カロリーになることがあります。たとえば、ごまドレッシングは大さじ1杯で約60kca