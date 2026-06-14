横田蒼和にプロ初本塁打を献上中日・高橋宏斗投手が14日、ファーム・リーグ西武戦に先発登板するも、5回途中6失点で降板した。まさかの結果に場内も騒然とした。高橋宏は初回先頭の外崎修汰内野手にいきなり右越えの一発を浴びると、1-1の2回に崩れた。安打と四球からピンチを招き、秋山俊外野手にフェンス直撃の二塁打で勝ち越しを許した。2死とするも、外崎の適時打で3失点目。さらに、昨年のドラフト5位ルーキー、18歳の横