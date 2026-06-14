第一管区海上保安本部は、2026年6月14日、襟裳岬南西沖約80キロメートル付近でパナマ籍貨物船のロシア人の40代男性乗組員が海に転落した可能性があるとして、捜索を行っていると発表しました。14日午前9時45分ごろ、貨物船から「津軽海峡から東向け航行中に乗組員1名が海中転落したようだ」と海上保安庁に通報がありました。海上保安部の巡視船などが捜索に当たっていますが、いまだ発見には至っていません。船は、韓国の釜