今季、ジワジワと注目を集めているのが「アンクルパンツ」。足首を見せることで抜け感が生まれて、フラットシューズと合わせてもすっきり決まる、これからの季節に頼れるアイテムです。ただ、身長による見え方の違いや、丈・サイズ選びに悩むことも。そこで今回は【GU（ジーユー）】のアンクルパンツにフォーカス！ 低身長さん、高身長さんのスタッフコーデを比較しながら、バランスよく着こなすポ