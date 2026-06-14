きょう（14日）未明、茨城県土浦市の住宅に男が押し入り、住人の男性を木刀のようなもので殴ったうえ、現金およそ5万円などを奪って逃走しました。午前2時半ごろ、土浦市内に住む95歳の男性から、「強盗に入られ、木刀で殴られた」と119番通報がありました。警察によりますと、目出し帽を被った男が男性の自宅に押し入り、木刀のようなもので男性を複数回殴ったうえ、現金およそ5万円などを奪って逃走したということです。男性は腕