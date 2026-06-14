「君、面白いね」「一緒に仕事ができたら楽しいだろうね」【漫画】採用面接、あんなに盛り上がったのに不採用！？どういうことですか（全編を読む）千葉県在住の会社員・Iさん（20代）は転職活動中、第一志望だった企業の面接で面接官にそう評価され、かなりいい手応えを感じていたといいます。「雑談も大いに盛り上がったし、『あ、これはもう勝ち確だな』と半ば確信に近いものがありました」面接時間も予定を大幅にオーバー。趣