元TOKIOの松岡昌宏（49）が13日深夜放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミの話」（土曜深夜0・55）に出演。元モーニング娘。保田圭（45）との酒席でのエピソードを明かし、笑いを誘った。この日のゲストは、元モーニング娘。でタレントの市井紗耶香。市井が、モーニング娘。を10代で卒業したため「メンバーとお酒を交わすということがない」と話した。保田と“飲み仲間”である松岡を「うらやましい」と続けると、松