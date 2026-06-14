サッカー大国にとって「宗教のようなもの」と例えられるワールドカップ。その偉大さゆえ、修行のような方針が取り沙汰されることもある。【画像】“性行為禁止令”を出した監督たちと「試合前にしたほうがよい」派のブラジル選手、女性格闘技チャンピオンの写真を見る※画像はイメージ©AFLO2014年ブラジルW杯で選手たちに「セックス禁止令」「禁欲で死んだ奴なんていない。選手はサッカーのことだけ考えろ」2014年、メ