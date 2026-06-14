農業や建設業の人手不足は深刻で、いまや多くの企業が外国人材を活用している。だが特に給料の低い地方においては、その外国人からも不人気職になりつつある。そこで鹿児島県の監理団体が目を付けたのがアフリカだ。【映像】日本で働くアフリカ人実習生→日本人社員の反応2024年、アフリカ人初の技能実習生がガーナから来日し、宮崎県の左官業者で働いている。さらに、北海道の建設会社が2025年、ガーナとケニアから新たに技能