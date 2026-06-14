「睡眠障害」が診療科の名前になりました。 【写真を見る】5人に1人が悩みを抱える“睡眠” 6月から｢睡眠障害｣が診療科名に 根本的な治療が受けやすくなる期待 一方で専門医足りず｢0｣の都道府県も… 「心療内科」「呼吸器内科」など病院の診療科の名前に、6月から「睡眠障害」を使用できるようになりました。日本人の5人に1人が悩みを抱えているという睡眠。 （日本睡眠学会 内村直尚理事長）「昔から睡眠障害というのは精神科