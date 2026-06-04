家選びに失敗しないコツはあるか。住まいるサポートの高橋彰社長は「機能やデザインだけではなく“性能”を見ることだ。耐震性、断熱性のほかに、もう一つ。制度化されていない、重要な指標がある」という――。■日本の新築住宅は「すき間だらけ」でも合法「日本では、合法的に隙間だらけの家がつくれる」驚かれるかもしれませんが本当です。仮にあなたが、数千万円かけて新築した住宅がすきま風が入ってくるような“欠陥住宅”で