韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「닫히다（タチダ）」の意味は？「닫히다（タチダ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、地下鉄やエレベーターに乗るときに聞く言葉です！「닫히다（タチダ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？