6月10日、タレントのボビー・オロゴンが不同意性交等容疑で逮捕されたことが報じられた。各社報道によると、ボビー容疑者は、4月21日午後4時〜6時頃までの間、千葉県内の住宅にて、知人女性に性的暴行を加えた疑いが持たれているという。千葉県警は、女性からの相談をうけ、防犯カメラ等を解析。14日午前、羽田空港第3ターミナルで、彼が国外から帰国したところを逮捕したと伝えられている。ボビー容疑者は「事実はまったく