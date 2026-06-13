主演・白洲迅×ヒロイン・桜井日奈子による禁断のリベンジ・ラブサスペンス『余命３ヶ月のサレ夫』。6月12日（金）に放送された最終回では、“サレ妻”の砂山明菜（映美くらら）が、不倫にとどまらず会社で部下を巻き込み不正行為まで働いていた夫・砂山ケンジ（高橋光臣）についに離婚を言い渡す展開に。ケンジが人前でなりふり構わず土下座する、壮絶な場面が描かれた。【映像】妻の離婚宣言に不倫夫が秒速土下座！◆「私の夫と