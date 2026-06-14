13日午後8時30分過ぎ、魚沼市穴沢の農道脇の田んぼでトラクターが横転しているのが見つかり、運転していた男性（84）が死亡しました。死亡したのは近くに住む 農業 大竹務さん（84）です。 小出署によりますと大竹さんは13日は農作業をしていましたが、帰宅せず家族と農業関係者が捜していたところ、横転しているトラクターと下敷きになっている大竹さんを発見しました。発見時、大竹さんは意識・呼吸がなく、南魚沼