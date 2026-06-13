１１日、旧宮城市森林公園で撮影したミナミメジロ。（北京＝新華社配信／郭連友）【新華社北京6月13日】中国北京市大興区にある旧宮城市森林公園で11日、雛に餌をやるミナミメジロの姿がカメラに捉えられた。１１日、旧宮城市森林公園で撮影したミナミメジロ。（北京＝新華社配信／郭連友）１１日、旧宮城市森林公園で撮影したミナミメジロ。（北京＝新華社配信／郭連友）１１日、旧宮城市森林公園で撮影したミナミメジロ。（北