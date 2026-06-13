私はミハル（40代）。旦那のコウタロウ（40代）が娘のユキナ（高校1年生）を諭しています。ユキナは今まで他人にズケズケとものを言われたことがなかったのでしょう。私も、もしかしたらユキナが傷つかないような言い方を無意識に選んでいたのかもしれません。自分がはじめて人にハッキリと言われたことで、自分がしてきたことを客観的にわかったのかもしれません。人に対してハッキリ言ってはいけない場面があること、仕事の上で