シャープは、ステーションタイプのコードレススティック掃除機「RACTIVE Air STATION（ラクティブ エア ステーション）」の新製品「EC-CR1」と「EC-XR3」を8月6日に、コードレススティック掃除機「RACTIVE Air POWER」の新製品「EC-SR70A」「EC-KR50A」と「RACTIVE Air」の新製品「EC-AR70A」「EC-KR50A」を6月25日から順次発売する。●フルタイム共働き世帯のニーズにあわせ静音性・デザイン性を高める6月11日に開催した「RAC