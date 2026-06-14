「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ２０」（１４日、マリンメッセ福岡）朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントの第２０回大会でＲＩＺＩＮとの対抗戦が行われ、ＲＩＺＩＮの“怪物くん”鈴木博昭が、ＢＤバンタム級王者の井原良太郎に判定０−５で敗れた。前回ＢＤ１９で芦澤竜誠にＫＯ勝ちを収めている井原に対して、鈴木はローキックを中心に攻め立て、井原はカウンターで対抗。３回まで一進一退の攻防が続き、