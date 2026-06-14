俳優の仲里依紗が、13日配信のYouTubeチャンネルに出演。質問コーナーで「旦那さんに不倫されたらどうしますか？」との問いかけに答えた。【動画】仲里依紗「夫に不倫されたら？」にきっぱり質問者は3人の母で、3月に夫に浮気され、その相手がママ友だったと紹介。その実態に驚きつつ、仲はもし夫の中尾明慶が不倫したらという仮定の質問に「国外追放は、まずマストで、電波ないところに行ってもらう。日本って、本当になんで