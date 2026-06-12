日本総研とNECは6月10日、SMBCグループが新中期経営計画(2026年度〜2028年度)で基本方針の一つに掲げる「ITトランスフォーメーション」の達成に向けて、包括的業務提携を締結したことを発表した。両社は提携を通じて、レガシーシステム刷新やクラウド移行を共同で推進するほか、AI活用を前提とした開発・運用基盤の整備を進め、新たな金融サービス創出を支援する。.