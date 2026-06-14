6月13日、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のメイン授賞式が東京・お台場のTOYOTA ARENA TOKYOで開催された。そのなかで、5人組ダンスボーカルグループ・M!LKに起きた“珍事件”が注目を集めている。話題となったのは、『ファミリーソング特別賞 家族が選んだベストソング』の発表シーンだ。「会場ではM!LKの受賞がアナウンスされ、拍手が沸き起こったものの、肝心のメンバーの姿が見当たりませんでした。予想外の事態に、司会を務