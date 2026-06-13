Insta360 Luna Ultra Insta360 Japan株式会社は、6月15日（月）に発売予定のジンバルカメラ「Insta360 Luna Ultra」の公開イベントを、6月13日（土）に東京・渋谷のMIYASHITA PARK内で実施した。 Insta360初のジンバルカメラとして注目の実機を一目見ようと、開場の約30分前から多くの来場者が詰めかけた。 混乱を避けるため急遽、約450枚の整理券を配布するも、開場から30分ほどで配布終了となるほどの人出となった