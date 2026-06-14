福岡市東区の海岸で5月、小学5年生の男の子が溺れ、意識不明の重体で福岡市内の病院で治療を受けていましたが、14日未明、死亡が確認されました。警察と消防によりますと、5月31日午後3時すぎ、福岡市東区の奈多漁港近くの海岸で「男の子が水面に浮いている」と、通行人から消防に通報がありました。溺れたのは、福岡市東区の小学5年生の11歳の男の子で、病院に搬送され意識不明の重体で治療を受けていましたが、14日午前2時半ごろ