毎週土曜23時よりテレ東系列にて放送中のTVアニメ『キルアオ』。乙姫舞役を長谷川育美が演じることが決定。また家庭科部での賑やかな一コマを切り抜いた日常ビジュアルが公開された。＞＞＞乙姫舞役の長谷川育美や日常ビジュアルをチェック！（写真4点）週刊少年ジャンプの⼈気漫画『キルアオ』（原作：藤巻忠俊／代表作：『⿊⼦のバスケ』、『ROBOT×LASERBEAM』）が毎週⼟曜23時よりテレ東系列にて放送