GIGAZINEがマンガや作品集などをリリースするために使用しているAmazonのKindleダイレクト・パブリッシング(KDP)では、本を「予約注文用に設定」という機能を使うことで、「本のストアを開設して予約注文できるが発売日まで本をダウンロードできない」といった設定が可能です。新しい作品をリリースする際に「予約注文用に設定」でトラブルが発生したところ、「1年間予約注文用の設定が不可」という状態になり、Amazonに問い合わせ