ホワイトソックス戦で無双投球【MLB】ドジャース 7ー1 Wソックス（日本時間14日・シカゴ）ドジャースの山本由伸投手は13日（日本時間14日）、敵地でのホワイトソックス戦で8回途中まで完全試合を継続する快投を見せた。しかし8回2死の場面で、名手のムーキー・ベッツ内野手が痛恨の失策で終了。試合後、“当事者”のベッツが目を真っ赤にして反省した。まさか、まさかだった。前回登板で22者連続アウトで降板していた山本はこ