「報連相は大事」とよく言われます。しかし、報連相をしているのに評価される人もいれば、逆に相手をイラつかせてしまう人もいます。その違いは何なのでしょうか？ 3万人を分析して「仕事ができる人」になる絶対ルールをまとめた書籍『仕事ができる人の頭のなか』著者の木暮太一氏に伺いました。人をイラつかせる報連相社会人になると、必ずと言っていいほど教わる言葉があります。「報連相」です。報告・連絡・相談ですね。「と