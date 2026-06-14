サッカー北中米W杯日本サッカー協会は日本時間14日、公式YouTubeで代表チームに密着する「Team Cam」最新回が公開された。北中米ワールドカップ（W杯）代表で主将を務めていた遠藤航リバプール）が怪我のためチームを離脱。その直後に行われたミーティングの様子も公開した。一室に集められたメンバー。遠藤の姿はない。森保監督が「インフォメーションがあります」とはじめ、「航が、離脱してもらうことになりました」と神