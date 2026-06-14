バッファローは7月上旬、各ポートに最適な電力を自動で分配する電力自動分配機能「PWRArrange」を搭載したUSB Power Delivery対応充電器「BSACPD10005C4BK」「BSACPD14005C4BK」「BSACPD24005C4BK」の3製品を発売する。Amazon.co.jpで予約受付中だ。●持ち運びしやすいサイズから据え置き型までラインアップ新製品は、各ポートに最適な電力を自動で分配する「PWRArrange」で充電不具合の発生を軽減するUSB充電器だ。BSACPD10