「BCNランキング」2026年6月1日〜7日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビ（4Kテレビ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位VIERATV-55W95B（パナソニック）2位REGZA43M550R（TVS REGZA）3位REGZA50M550R（TVS REGZA）4位AQUOS 4K4T-C43HN2（シャープ）5位REGZA55Z875R（TVS REGZA）6位AQUOS 4K4T-C50HN2（シャープ）7位VIERATV-65W95B（パナソニック）8位AQUOS 4K4T-C55HV1（シ