◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武―巨人（１４日・ベルーナドーム）巨人は１点を追う８回に痛恨のけん制死でチャンスを逃した。１死から１番の浦田が低めチェンジアップに食らいつき、投手・篠原のグラブをはじく内野安打で出塁。リーグトップ１７盗塁の快足に期待がかかったが、３球目を投げる前のけん制に戻りきれずにタッチアウトとなった。橋上監督代行がリクエストを要求したが、判定は覆らなかった。前日１３日