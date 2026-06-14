ジュビロ磐田は14日、2026-27シーズンのユニフォームデザインを発表した。28日からオンラインショップで1次予約がスタートする。2026シーズンに開催されたJ2J3百年構想リーグでは、2025シーズンモデルを継続使用していた磐田。2026-27シーズンのユニフォームは、フィールドプレーヤー1stがサックスブルー、2ndが白、GKの1stが黒、2ndが赤、3rdが黄色となり、各モデルに金色がアクセントカラーとして用いられている。クラブ