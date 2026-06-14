ＴＢＳ系「情報７ｄａｙｓニュースキャスター」が１３日放送され、開催中のサッカー・北中米Ｗ杯について取り上げた。今大会は暑熱対策として前後半のそれぞれ中盤の２２分ごろ、３分間の飲水タイムが設けられた。「ハイドレーションブレイク」と呼ばれる。番組司会でＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーはこれについて「アメリカンフットボールをマネしたんじゃないかと言われるんですが」と切り出す。「（試合を）中継する側が