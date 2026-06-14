サンリオの人気キャラクター「シュガーバニーズ」の限定アイテムが、サンキューマートに登場します。ふたごの世界「バニーズフィールド」に住む天才パティシエ兄弟「しろうさ」と「くろうさ」の魅力をたっぷり詰め込んだ、全25アイテムのラインナップです。ピンクを基調にドット柄を取り入れたスイートなデザインは、持っているだけで気分が上がりそう♡毎日使いやすい実用