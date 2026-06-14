北中米ワールドカップサッカー北中米ワールドカップ（W杯）の客席で、人種差別的ジャスチャーを作って批判を浴びた男性が謝罪した。韓国人インフルエンサーが回したカメラに、目を裂くポーズをして映り込んだ場面がSNS上で拡散。「心から後悔しています」などと自身の行動を懺悔している。問題視されたのは、11日（日本時間12日）にグアダラハラスタジアム（メキシコ）で行われたグループAの初戦、韓国―チェコの客席で起きた